Marco Osnato eletto presidente dello Juventus Club Parlamento: presente anche Chiellini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera, è stato eletto per acclamazione presidente dello Juventus Club Parlamento dal direttivo dello stesso. Presenti alla riunione odierna il presidente della Juventus Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino e il dirigente per le relazioni istituzionali Giorgio Chiellini, che hanno ascoltato la relazione del presidente uscente Maurizio Paniz, al quale sono andati i ringraziamenti da parte di tutti i presenti, e il saluto del nuovo presidente Osnato che ha ricordato il valore della Juventus nello sport italiano.

