Lo Spezia medita riscatto sulla Salernitana. In Coppa l’unico ko stagionale (ma ai rigori) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo Spezia imbattuto in campionato ripartirà dallo stadio ‘Arechi’ dove, lo scorso 12 agosto, ha assaggiato l’unico stop stagionale, in occasione del match di Coppa Italia contro la Salernitana. Una sconfitta ingiusta, arrivata ai calci di rigore (8-7), mal digerita dagli Aquilotti che meditano riscatto contro i granata, che per inciso, da quasi 300 minuti non subiscono reti. È proprio da quella partita che lo Spezia di D’Angelo prese consapevolezza della propria forza tecnica e caratteriale, certificata da un duplice vantaggio targato Candelari e Soleri che attestò la bontà dell’organico. Una rosa messa a disposizione del tecnico abruzzese, nella quasi completezza, già nel corso del ritiro: un record. Sport.quotidiano.net - Lo Spezia medita riscatto sulla Salernitana. In Coppa l’unico ko stagionale (ma ai rigori) Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Loimbattuto in campionato ripartirà dallo stadio ‘Arechi’ dove, lo scorso 12 agosto, ha assaggiatostop, in occasione del match diItalia contro la. Una sconfitta ingiusta, arrivata ai calci di rigore (8-7), mal digerita dagli Aquilotti chenocontro i granata, che per inciso, da quasi 300 minuti non subiscono reti. È proprio da quella partita che lodi D’Angelo prese consapevolezza della propria forza tecnica e caratteriale, certificata da un duplice vantaggio targato Candelari e Soleri che attestò la bontà dell’organico. Una rosa messa a disposizione del tecnico abruzzese, nella quasi completezza, già nel corso del ritiro: un record.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iervolino ritorna all'Arechi : "Ci vediamo allo stadio per Salernitana-Spezia" - Danilo Iervolino sarà presente allo stadio Arechi, sabato pomeriggio, in occasione di Salernitana-Spezia. Lo ha annunciato il patron granata attraverso il sito ufficiale e al termine di una lunga giornata cominciata in visita al centro sportivo Mary Rosy e poi terminata con un lungo pranzo di... (Salernotoday.it)

Allo stadio Arechi arrivano lo Spezia bunker : Martusciello prepara la Salernitana nella sosta - Luigi Sepe, portiere della Salernitana, difende i suoi minuti e le sue partite (3) senza gol, ma nel frattempo allo stadio Arechi sfilerà lo Spezia che non ha mai perso in questo campionato. Otto gare senza sconfitte, anzi dodici, perché c'è una striscia aperta già dalla scorsa stagione. Lo... (Salernotoday.it)

Pisa e Salernitana avanti in coppa - ma lo Spezia cade ai rigori - Cagliari-Carrarese 3-1 Il Cagliari batte 3-1 la Carrarese, e avanza ai sedicesimi di Coppa Italia. Pisa, 13 agosto 2024 - Ottimi risultati per le squadre del campionato cadetto in Coppa Italia. La squadra di Gotti batte 2-1 al Via del Mare il Mantova e supera i 32esimi della competizione nazionale. (Sport.quotidiano.net)