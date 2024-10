Linea Verde fa tappa a Verona e al Parco Regionale della Lessinia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) tappa in provincia di Verona per il nuovo viaggio di Linea Verde Italia, programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'appuntamento è su Rai 1 sabato prossimo, 19 ottobre, alle 12.30.Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconteranno una Veronasera.it - Linea Verde fa tappa a Verona e al Parco Regionale della Lessinia Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in provincia diper il nuovo viaggio diItalia, programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell'ambiente esicurezza energetica. L'appuntamento è su Rai 1 sabato prossimo, 19 ottobre, alle 12.30.Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconteranno una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Inter e la linea verde : stasera 007 a Trieste per un Under 21! – TS - L’Inter continua la sua politica dei giovani italiani. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il DS Melissano ha proposto al giovane e al suo rappresentante un rinnovo quadriennale con clausola rescissoria da 4. Inoltre, dal punto di vista gestionale ed economico ci sono due vantaggi. Fonte: Tuttosport – Armando Napoletano e Alessia Scurati Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ... (Inter-news.it)

Serie d. La linea verde di Lelli : da Testoni a Ciofi. Così il Montevarchi ha cambiato passo - Con il Poggibonsi, centrando il secondo successo di fila e il primo in casa, i valdarnesi hanno dimostrato di avere le risorse tecniche e caratteriali necessarie per tenere botta anche di fronte ad avversari più esperti. Insomma l’anagrafe verde non esclude il talento. Chi seguirà in questa stagione il Montevarchi di Nico Lelli non si annoierà di sicuro. (Sport.quotidiano.net)

Rai 1 - "Linea Verde Italia" visita Salerno : tappa anche all'Università - E' Salerno la protagonista della puntata di “Linea Verde Italia”, condotta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, in onda sabato 5 ottobre alle 12.30 su Rai 1.Realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la puntata vuole essere un percorso virtuoso tra... (Salernotoday.it)