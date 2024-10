La (triste) eredità di Alessandro Giuli al Maxxi: incassi crollati, costi lievitati e relazioni internazionali interrotte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I numeri non mentono: l’esperienza di Alessandro Giuli alla guida del Maxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si è rivelata un vero disastro. Dopo quasi due anni alla presidenza del prestigioso istituto romano, Giuli ha lasciato un’eredità fatta di incassi crollati, progetti fallimentari e relazioni internazionali interrotte. Secondo i dati contenuti nella relazione dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2023, riportato da la Repubblica, l’era Giuli-Spano ha segnato una caduta libera nelle performance economiche del Maxxi. Rispetto all’ultimo anno della presidenza di Giovanna Melandri, gli incassi da biglietteria sono crollati del 30%, scendendo da 2,586 milioni di euro a 1,972 milioni. Simile la sorte dei ricavi e dei proventi diversi, scesi da 3,950 milioni a 2,487 e delle sponsorizzazioni, diminuite del 44%. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I numeri non mentono: l’esperienza dialla guida del, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, si è rivelata un vero disastro. Dopo quasi due anni alla presidenza del prestigioso istituto romano,ha lasciato un’fatta di, progetti fallimentari e. Secondo i dati contenuti nella relazione dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo 2023, riportato da la Repubblica, l’era-Spano ha segnato una caduta libera nelle performance economiche del. Rispetto all’ultimo anno della presidenza di Giovanna Melandri, glida biglietteria sonodel 30%, scendendo da 2,586 milioni di euro a 1,972 milioni. Simile la sorte dei ricavi e dei proventi diversi, scesi da 3,950 milioni a 2,487 e delle sponsorizzazioni, diminuite del 44%.

