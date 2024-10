La Regione Lazio chiede la Zona Logistica Semplificata (Zls): i Comuni coinvolti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – La Regione propone l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) nel Lazio, con una delibera di Giunta con la quale si approva il “Piano di Sviluppo Strategico – aggiornamento 2024” . Un importante passo in avanti per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Regione. Cos’è la Zona Logistica Semplificata La ZLS, una delle misure chiave per il rilancio delle aree portuali e industriali, punta a semplificare i processi amministrativi e a incentivare nuovi investimenti, promuovendo sia la competitività delle imprese locali e nazionali sia l’insediamento di nuove aziende. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Lapropone l’istituzione della(ZLS) nel, con una delibera di Giunta con la quale si approva il “Piano di Sviluppo Strategico – aggiornamento 2024” . Un importante passo in avanti per lo sviluppo economico e infrastrutturale della. Cos’è laLa ZLS, una delle misure chiave per il rilancio delle aree portuali e industriali, punta a semplificare i processi amministrativi e a incentivare nuovi investimenti, promuovendo sia la competitività delle imprese locali e nazionali sia l’insediamento di nuove aziende.

