"La numero 1 al mondo non doveva fidarsi del fisioterapista": perché la condanna per doping di Simona Halep può spaventare Sinner (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuove stranezze, che aumentano le incertezze e seminano altri dubbi. Mentre prosegue la logorante attesa di Jannik Sinner in seguito al ricorso presentato dalla WADA (Agenzia mondiale antidoping) alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, lunedì sono arrivate le motivazioni della sentenza che ha riguardato un altro caso di doping nel tennis, quello di Simona Halep. Il Tas di Losanna ha squalificato per 9 mesi la tennista rumena, vincitrice del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019, con l'accusa di "incauto utilizzo di un integratore contaminato". Halep era stata precedentemente squalificata per 4 anni dall'Itia per doping intenzionale, a seguito dell'utilizzo dell'antianemico proibito Roxadustat. Successivamente scagionata, la Wada ha poi presentato ricorso al Tas che l'ha sanzionata per uso imprudente.

