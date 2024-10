La Cgia contro i giganti stranieri del web e i player italiani che versano al Fisco solo briciole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre prova a lanciare un sasso, come Davide contro Golia, nei confronti dei colossi del web da anni chiacchierati per i loro mancati versamenti al Fisco. Fino alla fine dell’anno scorso, rileva la Cgia, hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia La Cgia contro i giganti stranieri del web e i player italiani che versano al Fisco solo briciole L'Identità. Lidentita.it - La Cgia contro i giganti stranieri del web e i player italiani che versano al Fisco solo briciole Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre prova a lanciare un sasso, come DavideGolia, nei confronti dei colossi del web da anni chiacchierati per i loro mancati versamenti al. Fino alla fine dell’anno scorso, rileva la, hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia Ladel web e ichealL'Identità.

