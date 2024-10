In stazione alle 3 di notte, ma dovrebbe essere in carcere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di un 24enne italiano, a Genova senza dimora.Intorno alle 3 di martedì 15 ottobre gli operatori della volante del commissariato Cornigliano hanno sottoposto a controllo in piazza Acquaverde il Genovatoday.it - In stazione alle 3 di notte, ma dovrebbe essere in carcere Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare innei confronti di un 24enne italiano, a Genova senza dimora.Intorno3 di martedì 15 ottobre gli operatori della volante del commissariato Cornigliano hanno sottoposto a controllo in piazza Acquaverde il

Vaccino Covid 'Replicon' - Malone : “Giappone cavia per RNA autoreplicante - carcere per chi si oppone - a Tokyo 30mila in manifestazione” - VIDEO - Il dottor Robert Malone ha partecipato ad una “manifestazione di 30mila persone a Tokyo” contro la “distribuzione e somministrazione di vaccini RNA autoreplicanti”. “Il Giappone verrà usato come cavia per il mondo per questa nuova tecnologia, i giapponesi la chiamano la terza bomba atomica”, ha affe . (Ilgiornaleditalia.it)

Ricercato da un mese - viene individuato in stazione e portato poi in carcere - Conosciuto quale abituale frequentatore della zona, l'uomo, mentre si aggirava. . Venerdì scorso la polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. (Veronasera.it)

Deve scontare 14 mesi di carcere : i Carabinieri lo rintracciano in zona stazione e lo arrestano - Deve scontare un anno e due mesi di reclusione. Un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato mercoledì mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cesenatico nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì. L’uomo, nell’ottobre del 2023, era stato arrestato dagli stessi... (Forlitoday.it)