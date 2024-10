In Libano torna il colera, Israele avanza a Sud: "Fatto esplodere un intero villaggio" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne Today.it - In Libano torna il colera, Israele avanza a Sud: "Fatto esplodere un intero villaggio" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano al confine con ilgli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine trache venne

In Libano torna il colera - In Libano si registra il primo caso di colera dall'inizio degli attacchi israeliani, facendo segnare un grave passo indietro motivo di allarme per le autorità sanitarie. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha confermato il caso, segnalato due giorni fa. Secondo il dipartimento, la... (Today.it)

Libano - Israele a evacuati : "Non tornate" - 56 L'esercito israeliano ha intimato ai libanesi di decine di villaggi costretti ad evacuare di "non tornare nelle loro case fino a nuovo avviso". Intanto nei territori israeliani al confine sono risuonate le sirene antimissile. I droni sono stati rivendicati dagli Houthi. Un portavoce ha spiegato che i raid continuano ed "è proibito" dirigersi nel sud del Libano. (Televideo.rai.it)

Libano - Unifil e militari italiani mantengono posizioni : “Israele sulla linea blu - poi tornati indietro” - In seguito all’azione di Israele in Libano, per le truppe Onu, tra cui un contingente di un migliaio di soldati italiani, è scattato “l’allarme 2” che prevede spostamenti limitati. “Nonostante questo pericoloso sviluppo, i peacekeeper rimangono in posizione" assicurano dall'Onu.Continua a leggere . (Fanpage.it)