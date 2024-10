Metropolitanmagazine.it - In Libano è tornato il colera, l’allarme delle autorità sanitarie: segnalato il primo caso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna ilined è allarme per le. Si è, infatti, registrato ildall’inizio degli attacchi di Israele. Torna ilin, è allarme Photo Credits: www.ihy-ihealthyou.comRegistrato ildiin, ed è allarme per le. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese, come riportato dall’AGI, ha confermato il“dopo aver isolato il batterio del, Vibrio cholerae, tipo 01”. La diagnosi della malattia, secondo il dipartimento, arriva da un cittadino libanese residente in un villaggio nella regione di Akkar e ricoverato dal 14 ottobre in seguito a ”diarrea acquosa acuta e disidratazione”.