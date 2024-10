Guasto sulla linea Venezia-Udine: traffico bloccato e treni con 2 ore di ritardo. La rabbia degli utenti: «Nessuno ci sa dare spiegazioni» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TREVISO ? Guasto alla linea ferroviaria Venezia-Udine: treni cancellati o con enormi ritardi e utenti imbestialiti. La circolazione, come si legge in una nota diramata nel Ilgazzettino.it - Guasto sulla linea Venezia-Udine: traffico bloccato e treni con 2 ore di ritardo. La rabbia degli utenti: «Nessuno ci sa dare spiegazioni» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TREVISO ?allaferroviariacancellati o con enormi ritardi eimbestialiti. La circolazione, come si legge in una nota diramata nel

Tragedia sulla linea Bologna-Venezia : operaio morto travolto da un treno. Sciacallaggio a sinistra - La circolazione ferroviaria è stata interrotta, causando pesanti disagi, con deviazioni e cancellazioni che hanno coinvolto l’Alta Velocità, gli Intercity e i treni regionali. Le polemiche, in fondo, non risolvono nulla, e forse un giorno Bonelli e i suoi troveranno argomenti più solidi su cui fare leva, o forse no. (Secoloditalia.it)

Chi era Attilio Franzini - l’operaio ucciso da un treno mentre lavorava sulla linea Bologna-Venezia - La vittima dell'incidente ferroviario sulla linea Bologna-Venezia è l'operaio 47enne Attilio Franzini. Un treno lo ha travolto mentre lavorava lungo i binari.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Formia / Incidente sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia - perde la vita Attilio Franzini - . Era contento dopo un gravissimo lutto in famiglia – la perdita quand’era adolescente della madre Rita – e alcuni lavori saltuari nel settore dei traslochi e degli arredamenti. La popolare comunità di Rio Fresco Scacciagalline di […] L'articolo Formia / Incidente sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia, perde la vita Attilio Franzini sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)