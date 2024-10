Guasto al passaggio a livello, il passeggero: “Abbandonati dal treno a Montello” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un lettore ha inviato alla redazione di Bergamonews per segnalare disagi in seguito a un Guasto a un passaggio a livello a Montello, sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia, avvenuto venerdì scorso (11 ottobre, ndr). Gentile Redazione, vi scrivo per raccontarvi quanto successo venerdì scorso a causa di un Guasto ad un passaggio a livello a Montello, sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia. Il Guasto si è verificato nel pomeriggio e ha purtroppo generato disagi fino alla tarda serata. Sorvoliamo sul fatto che un evento simile possa nel 2024 provocare ore di disagi ininterrotti. Appare però davvero inaccettabile la gestione dell’emergenza da parte di trenord. Bergamonews.it - Guasto al passaggio a livello, il passeggero: “Abbandonati dal treno a Montello” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un lettore ha inviato alla redazione di Bergamonews per segnalare disagi in seguito a una un, sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia, avvenuto venerdì scorso (11 ottobre, ndr). Gentile Redazione, vi scrivo per raccontarvi quanto successo venerdì scorso a causa di unad un, sulla linea ferroviaria Bergamo-Brescia. Ilsi è verificato nel pomeriggio e ha purtroppo generato disagi fino alla tarda serata. Sorvoliamo sul fatto che un evento simile possa nel 2024 provocare ore di disagi ininterrotti. Appare però davvero inaccettabile la gestione dell’emergenza da parte dird.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Guasto a un passaggio a livello - treni in ritardo - Circolazione ferroviaria rallentata tra Genova e Ventimiglia: Trenitalia fa sapere che la causa è un guasto a un passaggio a livello tra Pietra Ligure e Finale Ligure, verificatosi verso le 5,30 del mattino di oggi, giovedì 10 ottobre. Sul posto i tecnici di Rfi per consentire la regolare... (Genovatoday.it)

Sondrio - guasto al passaggio a livello in zona Trippi : code chilometriche in tangenziale e sulla Statale 38 - I “soliti” guai legati alla ferrovia che come conseguenza hanno avuto naturalmente anche quella di causare ritardi sulla Tirano-Milano e cancellazioni di corse che si sono protratte sino a metà giornata. Code chilometriche sulla tangenziale in direzione Tirano e incolonnamenti anche sulla Statale 38 per chi era diretto a Sondrio. (Ilgiorno.it)

Ennesima mattinata di caos sulla linea ferroviaria Chieri-Rivarolo Canavese : colpa di un guasto al passaggio a livello - Mattinata di caos, l'ennesima, quella di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, sulla linea ferroviaria Chieri-Rivarolo Canavese. La causa è un guasto a un passaggio a livello a Volpiano e l'effetto è la cancellazione di almeno due convogli, la limitazione di un terzo alla stazione di Trofarello, da... (Torinotoday.it)