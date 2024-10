Ilnapolista.it - Guardiola non dimentica la promessa fatta a Baggio, cena a Brescia con Toni e Caracciolo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)mantiene sempre le sue promesse. L’allenatore del Manchester City Pepha partecipato un paio di sere fa ad una lunga intervista con Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ insieme a Roberto, collegato da casa. I due anni ricordati gli anni passati insieme nello spogliatoio del miticoallenato da Carlo Mazzone e Pep aveva fatto una, tornare aper riabbracciare i vecchi amici e compagni: «Spero di vederlo per stare qualche ora insieme. È magari un modo per chiedergli come sta». Così, prima di ritornare ai suoi soliti impegni con il Manchester City, il tecnico ha deciso di prestar fede allaed è tornato nella sua vecchia città dove ha finalmente rivisto, concedendosi unain memoria dei tempi andati.