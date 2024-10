Latuafonte.com - GF news: “Helena e Iago ship del secolo”, c’è l’ombra di Lorenzo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 9:20 pm by RedazionePrestes eGarcia al Grande Fratello potrebbero diventare una coppia? Tanti telespettatori sognano di vedere questi due concorrenti insieme. Di sicuro la loro sarebbe una storia improbabile e inaspettata. Proprio in queste ore, i due gieffini hanno alimentato questo sogno dei fan. Stasera, infatti, c’è stato un avvicinamento tra loro, durante un momento di divertimento nel giardino della Casa più spiata d’Italia. Ed ecco che sui social network i telespettatori che tifano perhanno iniziato a far notare che tra loro potrebbe nascere qualcosa.