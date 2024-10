Furto milionario in villa a Misano, scoperta la donna delle pulizie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rimini, 16 ottobre 2024 – Gioielli d'oro, collane e collanine, monete antiche, orologi. Lo scorso agosto, nella villa di un imprenditore di Misano Adriatico, era stato messo a segno un Furto dal valore di centinaia di migliaia di euro. L'uomo, facendo rientro a casa dopo una breve assenza, aveva scoperto che la sua abitazione era stata messa completamente a soqquadro da qualcuno che aveva frugato da cima a fondo alla ricerca di oggetti di valore per poi sparire nel nulla. Dalla villa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati sottratti diversi chili d'oro. Al termine di una lunga e articolata indagine, i sospetti sono ricaduti sulla donna delle pulizie, una 57enne di origine campane, denunciata per Furto in abitazione e ricettazione. Ilrestodelcarlino.it - Furto milionario in villa a Misano, scoperta la donna delle pulizie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rimini, 16 ottobre 2024 – Gioielli d'oro, collane e collanine, monete antiche, orologi. Lo scorso agosto, nelladi un imprenditore diAdriatico, era stato messo a segno undal valore di centinaia di migliaia di euro. L'uomo, facendo rientro a casa dopo una breve assenza, aveva scoperto che la sua abitazione era stata messa completamente a soqquadro da qualcuno che aveva frugato da cima a fondo alla ricerca di oggetti di valore per poi sparire nel nulla. Dalla, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero stati sottratti diversi chili d'oro. Al termine di una lunga e articolata indagine, i sospetti sono ricaduti sulla, una 57enne di origine campane, denunciata perin abitazione e ricettazione.

