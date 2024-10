Dpb: documento trasmesso a Bruxelles (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Il Draft budgetary plan italiano, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, è stato ricevuto dalla commissione Ue. Lapresse.it - Dpb: documento trasmesso a Bruxelles Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Il Draft budgetary plan italiano, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, è stato ricevuto dalla commissione Ue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal bonus nascite alle pensioni: tutte le misure della manovra da 30 miliardi - Approvata la legge di Bilancio 2025-2027: taglio del cuneo fiscale, sostegno a famiglie e imprese, incentivi al lavoro e potenziamento degli investimenti pubblici ... (ilfoglio.it)

Manovra 2025, ok del CdM a interventi per 30 miliardi di euro - Un disegno di legge di Bilancio con misure per circa 30 miliardi nel 2025 e il varo del Documento programmatico di Bilancio, la cornice finanziaria della manovra, da mandare alla ... (pressgiochi.it)

Crisi politica sempre più nera a Venaria Reale: due consiglieri di maggioranza lasciano il sindaco Giulivi - Accorsi e Dei, dopo aver costituito il gruppo Misto, non riconosciuto dalla maggioranza, passano all'opposizione ... (giornalelavoce.it)