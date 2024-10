Ilrestodelcarlino.it - Disabilità, il Comune vuole i fondi regionali

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)gravissima e strutture ospitanti, la riviera batte i pugni. Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro tra i referenti della regione Marche e quelli degli Ambiti territoriali sociali (Ats), a margine del quale è stata discussa la questione sambenedettese. Intanto alcune famiglie avrebbero chiesto un incontro con il presidente Francesco Acquaroli per far comprendere le necessità delle Marche Sud. Il punto è ostico: se San Benedetto dovesse avere una residenza RD3, il contributo annuale di Palazzo Raffaello si aggirerebbe attorno al milione di euro. La riunione al PalaRossini di Ancona, ieri, è servita soprattutto per discutere la rimodulazione degli Ats, in vista di possibili accorpamenti, anche nella provincia di Ascoli Piceno. L’Ambito 21, in tal senso, non dovrebbe rientrare nell’ipotetica iniziativa, dato che il suo bacino concentra oltre 100mila abitanti.