Dieci minuti a intervento al posto dei 30 di oggi. Scure sui testi: concisi, essenziali e più chiari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le nuove regole della Camera sono state definite dalla Giunta per il regolamento con una sola astensione sulla base di una proposta bipartisan di Igor Iezzi, Lega, e Federico Fornaro (Pd, nella foto). Entreranno in vigore il 1 gennaio 2025. Tra le novità c’è una revisione dei vari tempi di intervento per i deputati con una "riduzione del limite valido per tutti, compresi relatori", a 10 minuti rispetto ai 30 attuali. Oltre alla riduzione dei tempi di sospensione per la mancanza del numero legale, una delle novità più sentita dai deputati è la riduzione da 20 a 10 minuti del preavviso per le votazioni. Per quel che riguarda la discussione su ogni articolo e sul complesso degli emendamenti, viene prevista una "discussione limitata" di 10 minuti per un deputato del Gruppo. Sugli Ordini del giorno, si introduce il principio della "concisione, essenzialità e chiarezza" degli atti. Quotidiano.net - Dieci minuti a intervento al posto dei 30 di oggi. Scure sui testi: concisi, essenziali e più chiari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le nuove regole della Camera sono state definite dalla Giunta per il regolamento con una sola astensione sulla base di una proposta bipartisan di Igor Iezzi, Lega, e Federico Fornaro (Pd, nella foto). Entreranno in vigore il 1 gennaio 2025. Tra le novità c’è una revisione dei vari tempi diper i deputati con una "riduzione del limite valido per tutti, compresi relatori", a 10rispetto ai 30 attuali. Oltre alla riduzione dei tempi di sospensione per la mancanza del numero legale, una delle novità più sentita dai deputati è la riduzione da 20 a 10del preavviso per le votazioni. Per quel che riguarda la discussione su ogni articolo e sul complesso degli emendamenti, viene prevista una "discussione limitata" di 10per un deputato del Gruppo. Sugli Ordini del giorno, si introduce il principio della "one,tà e chiarezza" degli atti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“I primi tempi - quando facevamo l’amore - in dieci minuti aveva già fatto dieci posizioni. Ci ho messo un anno per dirgli che volevo altri gesti” : Rozsa Tassi - la moglie di Rocco Siffredi - si racconta - Tu invece? Lo sai dove è il tuo?'”. Io ho conosciuto Rocco di Ortona, non quello che per tante era un supereroe”. Lo ha fatto con un monologo, momento ‘classico’ della trasmissione di ItaliaUno con protagonista un personaggio diverso ogni settimana. Sembrava di stare sulle montagne russe. È stata Rozsa Tassi Caracciolo a raccontarsi nella puntata de Le Iene de 14 ottobre. (Ilfattoquotidiano.it)

“I primi tempi quando facevamo l’amore in dieci minuti aveva già fatto dieci posizioni. Ci ho messo un anno per dirgli che volevo altri gesti” : Rozsa Tassi - la moglie di Rocco Siffredi - si racconta - Ci ho messo un anno prima di confessargli che volevo altri gesti, altre tenerezze”. L'articolo “I primi tempi quando facevamo l’amore in dieci minuti aveva già fatto dieci posizioni. All’epoca non avevo mai visto un suo film e a quel Festival non era andato per fare il porno, figuriamoci se potevo immaginare di innamorarmi di Rocco Siffredi. (Ilfattoquotidiano.it)

Joker : Folie À Deux - per Paul Schrader è "un brutto musical" : "Dopo dieci minuti sono andato a fare shopping" - Una stroncatura eccellente di Joker: Folie à Deux arriva dal regista Paul Schrader. Harris per Interview Magazine, il regista e sceneggiatore ha parlato con disinvoltura della sua esperienza cinematografica con Joker: Folie à Deux spiegando: "Ne ho visti circa 10 o 15 minuti. Schrader ha rincarato la dose definendo la pellicola …. (Movieplayer.it)