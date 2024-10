Cina: addetti media, WMS approfondisce cooperazione dentro al settore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – “Questa e’ un’ottima piattaforma che il World media Summit (WMS) ha creato per riunirci tutti insieme, per discutere, dialogare e condividere riflessioni”. I leader mondiali dei media si stanno riunendo nello Xinjiang per la sesta edizione del World media Summit. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: addetti media, WMS approfondisce cooperazione dentro al settore Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – “Questa e’ un’ottima piattaforma che il WorldSummit (WMS) ha creato per riunirci tutti insieme, per discutere, dialogare e condividere riflessioni”. I leader mondiali deisi stanno riunendo nello Xinjiang per la sesta edizione del WorldSummit. Agenzia Xinhua

