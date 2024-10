Ben Yedder accusato di stupro: “Quella sera ho bevuto, non saprei dire se sono colpevole” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Wissam Ben Yedder è sotto processo per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale. L’attaccante, rimasto disoccupato dopo questo coinvolgimento, si è presentato in tribuale e ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da L’Equipe: “Quando bevo, non sono io. Normalmente, non avrei agito in questo modo. Ho bevuto consapevolmente, ma non posso dire se ho fatto davvero quello che si racconta. Chiedo sinceramente scusa alla vittima e alla sua famiglia”. Occhi bassi e lacrime durante la sua deposizione, nella quale ha anche ricordato di essere stato ricoverato per la disintossicazione e di essere in cura presso degli specialisti: “Non sono più la stessa persona di prima. Non parlo più con gli uomini, non permetto più ai miei amici di toccarmi, non lavoro più, ho gli incubi”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Wissam Benè sotto processo per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale. L’attaccante, rimasto disoccupato dopo questo coinvolgimento, si è presentato in tribuale e ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da L’Equipe: “Quando bevo, nonio. Normalmente, non avrei agito in questo modo. Hoconsapevolmente, ma non possose ho fatto davvero quello che si racconta. Chiedo sinceramente scusa alla vittima e alla sua famiglia”. Occhi bassi e lacrime durante la sua deposizione, nella quale ha anche ricordato di essere stato ricoverato per la disintossicazione e di essere in cura presso degli specialisti: “Nonpiù la stessa persona di prima. Non parlo più con gli uomini, non permetto più ai miei amici di toccarmi, non lavoro più, ho gli incubi”.

