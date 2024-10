Autostrada A11: chiusure notturne ramo di immissione A1 e stazione Prato ovest (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per attività di ispezione e manutenzione L'articolo Autostrada A11: chiusure notturne ramo di immissione A1 e stazione Prato ovest proviene da Firenze Post. .com - Autostrada A11: chiusure notturne ramo di immissione A1 e stazione Prato ovest Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per attività di ispezione e manutenzione L'articoloA11:diA1 eproviene da Firenze Post.

Autostrada A4 - chiusure notturne a Grumello - Capriate e per l’area di servizio Brembo Sud - . Dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 ottobre sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. Inoltre, dalle 22 di martedì 15 ottobre fino alla mezzanotte sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia. (Bergamonews.it)

Autostrada A1 : chiusure notturne delle stazioni Barberino di Mugello e Arezzo - Per consentire lavori di manutenzione e di ripristino danni a seguito di un incidente L'articolo Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Barberino di Mugello e Arezzo proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Lavori stradali e chiusure autostradali : aggiornamenti e consigli per la viabilità - Con la fine dell’estate, Anas e Autostrade per l’Italia hanno ripreso i lavori su vari tratti stradali, riaprendo i cantieri dal 3 settembre. . Sono ben nove i cantieri principali che hanno ripreso le attività, generando inevitabili disagi e rallentamenti, soprattutto sull’A14. Su questo tratto autostradale, i lavori prevedono la creazione di scambi di carreggiata con una sola corsia disponibile ... (Abruzzo24ore.tv)