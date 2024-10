Ascolti tv martedì 15 ottobre: chi ha vinto tra House of Gucci e Temptation Island (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su Rai1 è stato trasmesso il film House of Gucci, mentre su Canale 5 Temptation Island. Tutti i dati Auditel di ieri sera. Fanpage.it - Ascolti tv martedì 15 ottobre: chi ha vinto tra House of Gucci e Temptation Island Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su Rai1 è stato trasmesso il filmof, mentre su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024 : TEMPTATION ISLAND - HOUSE OF GUCCI - FLORIS - BERLINGUER - 81 4. 86 5. 85 3. 87 10. 45 x x x x x x x x x x x x Rai2 3. 98 3. The Floor – x + xThe Floor: Ne Rimarrà Solo Uno – x La Fisica dell’Amore – x Chips – x Law & Order – x + xC. 96 4. 99 4. 37 x x x x x x x x x x x x Altre Mediaset 11. 74 17. New York – x + x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x I Simpson – x I Simpson – x I Simpson – x NCIS: Los Angeles – x NCIS: Los Angeles – x Person of ... (Bubinoblog)

Ascolti tv del 15 ottobre - House of Gucci contro Temptation Island - E della Manovra economica. È il 1970 quando l’erede di una delle più importanti firme dello stile italiano incontra la sua futura moglie: Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sposeranno pochi mesi dopo contro il volere della famiglia di lui. Su Rai 2 è stata trasmessa l’ultima puntata di Floor – Ne rimarrà uno solo. (Dilei.it)