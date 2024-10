Arezzo fra i 6 centri regionali per la diagnosi e cura della fibromialgia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è anche Arezzo fra i 6 centri toscani nei quali la Regione ha avviato il progetto regionale per la diagnosi e cura della fibromialgia. Il progetto è stato esteso anche su Grosseto ed è al momento in una fase sperimentale, tesa a raccogliere dati clinici e individuare le persone con sindrome Arezzonotizie.it - Arezzo fra i 6 centri regionali per la diagnosi e cura della fibromialgia Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è anchefra i 6toscani nei quali la Regione ha avviato il progetto regionale per la. Il progetto è stato esteso anche su Grosseto ed è al momento in una fase sperimentale, tesa a raccogliere dati clinici e individuare le persone con sindrome

Conoscere il motivo scatenante dei propri dolori muscolari è, invece, fondamentale per imparare a tenerli sotto controllo». «Purtroppo prima di arrivare al Reumatologo, a volte, le persone con fibromialgia percorrono le strade più diverse spesso sottovalutando i sintomi e ricorrendo all'automedicazione – conclude la dr.

