WTA Osaka Andreescu subito fuori Bogdan sorprende Kudermetova bene Mertens

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si sono conclusi oggi i primi turni del WTA 250 dicon alcune sorprese che hanno sconvolto il tabellone del torneo giapponese. Su tutte c’è l’eliminazione di Bianca, wild card dell’organizzazione, che non è mai entrata in partita e ha finito col perdere nettamente contro la belga Greet Minnen con il punteggio di 6-3 6-0. Una prestazione davvero negativa per la canadese che rientrava dopo un mese e mezzo dallo US Open e non è apparsa in condizione. Ad attendere Minnen ci sarà Diane Parry: la francese ha rimontato contro Erika Andreeva e vinto con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-1 in oltre due ore e mezza. Fondamentale è stato il secondo set vinto, che ha fatto girare il match. Buono l’esordio invece da parte di Elise, la favorita principale del torneo.