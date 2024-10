Vigili del Fuoco: due uomini anziani ritrovati nei boschi di Caprese Michelangelo (Di martedì 15 ottobre 2024) Questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati protagonisti di due distinte operazioni di ricerca di persone disperse nei boschi della Faggeta, a Caprese Michelangelo. La prima segnalazione riguardava un uomo di circa 80 anni che, mentre era intento a cercare funghi, ha smarrito la strada di casa. Grazie alle coordinate fornite dal NUE 112, la squadra dei Vigili del Fuoco di Sansepolcro, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, è riuscita a rintracciarlo e a riportarlo in sicurezza alla sua auto. Poco dopo, una seconda chiamata di emergenza ha coinvolto un altro uomo, sempre di circa 80 anni, che, insieme alla moglie, si era avventurato nei boschi per la stessa attività di ricerca funghi. In questo caso, è stata la moglie a dare l’allerta, poiché l’uomo aveva perso l’orientamento durante il rientro. Lortica.it - Vigili del Fuoco: due uomini anziani ritrovati nei boschi di Caprese Michelangelo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questo pomeriggio, ideldi Arezzo sono stati protagonisti di due distinte operazioni di ricerca di persone disperse neidella Faggeta, a. La prima segnalazione riguardava un uomo di circa 80 anni che, mentre era intento a cercare funghi, ha smarrito la strada di casa. Grazie alle coordinate fornite dal NUE 112, la squadra deideldi Sansepolcro, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, è riuscita a rintracciarlo e a riportarlo in sicurezza alla sua auto. Poco dopo, una seconda chiamata di emergenza ha coinvolto un altro uomo, sempre di circa 80 anni, che, insieme alla moglie, si era avventurato neiper la stessa attività di ricerca funghi. In questo caso, è stata la moglie a dare l’allerta, poiché l’uomo aveva perso l’orientamento durante il rientro.

