Un ex di Shaila Gatta potrebbe entrare presto al GF come concorrente (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo un recente pettegolezzo di l'ex di Shaila Gatta potrebbe entrare nella Casa del GF come concorrente

Grande Fratello - scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez : il video - twitter. Nel corso della settima puntata del Grande Fratello, Shaila ha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. Dopo l’ottava puntata del reality, tra i due è scoppiata la passione. Si è comportato bene, mi ha aspettato, non mi ha mai giudicata, ha avuto pazienza. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Mariavittoria Minghetti affronta Shaila Gatta dopo la diretta : ecco cosa è successo tra le due - Al termine dell'ultima puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha deciso di confrontarsi con Shaila Gatta e spiegarle nuovamente i motivi che l'hanno spinta a nominarla. (Comingsoon.it)

Confronto tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti al GF : fatta una promessa - Nello specifico, la ragazza ha voluto chiarire di non avere assolutamente nulla contro la coinquilina, anzi, caratterialmente è una persona che le piace anche molto. . La giovane è stata interrotta più volte da Shaila, la quale ha chiarito di aver compreso perfettamente le sue ragioni ed ha ammesso di non avercela affatto con lei, in quanto è un gioco ed è normale che debbano essere fatte delle ... (Tutto.tv)