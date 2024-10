Ucraina: una donna morta e 16 feriti in attacco russo su Mykolaiv (Di martedì 15 ottobre 2024) Kiev, 15 ott. (Adnkronos) - Una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo contro la città Ucraina meridionale di Mykolaiv. Lo ha riferito il governatore Vitalii Kim, precisando che le forze russe hanno colpito la città con missili antiaerei S-300 intorno alle 2,30 del mattino. Secondo il governatore, sono rimasti danneggiati un impianto industriale, un complesso di ristoranti, negozi, edifici residenziali e automobili. I primi soccorritori hanno spento gli incendi divampati nel quartiere residenziale colpito, che si estendevano su aree fino a 400 metri quadrati, ha riferito il Servizio di emergenza statale. Nella regione di Mykolaiv, ha aggiunto Kim, sono stati abbattuti nella notte anche tre droni d'attacco di tipo Shahed. Liberoquotidiano.it - Ucraina: una donna morta e 16 feriti in attacco russo su Mykolaiv Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Kiev, 15 ott. (Adnkronos) - Unae 16 persone sono rimaste ferite in unmissilisticocontro la cittàmeridionale di. Lo ha riferito il governatore Vitalii Kim, precisando che le forze russe hanno colpito la città con missili antiaerei S-300 intorno alle 2,30 del mattino. Secondo il governatore, sono rimasti danneggiati un impianto industriale, un complesso di ristoranti, negozi, edifici residenziali e automobili. I primi soccorritori hanno spento gli incendi divampati nel quartiere residenziale colpito, che si estendevano su aree fino a 400 metri quadrati, ha riferito il Servizio di emergenza statale. Nella regione di, ha aggiunto Kim, sono stati abbattuti nella notte anche tre droni d'di tipo Shahed.

