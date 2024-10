Trovato con la cocaina nell’auto: bloccato un 45enne campano (Di martedì 15 ottobre 2024) Insospettiti di un’auto che procedeva in modo pericoloso lungo la statale i carabinieri hanno fermato il conducente trovandolo con una bustina di cocaina del valore di 2mila e 500 euro euro una volta immessa sul mercato. Per l’uomo, 45 anni, campano, sono scattate le manette ed è stato portato in carcere a Montacuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il controllo, casuale da parte dei militari che si trovavano in zona per un pattugliamento ordinario, risale a sabato pomeriggio, lungo la statale 16, nel comune di Loreto. Il campano, a bordo di una utilitaria, procedeva verso nord quando poco dopo le 14 si è visto abbassare la paletta dei carabinieri fermi con un posto di blocco a lato strada. Ilrestodelcarlino.it - Trovato con la cocaina nell’auto: bloccato un 45enne campano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Insospettiti di un’auto che procedeva in modo pericoloso lungo la statale i carabinieri hanno fermato il conducente trovandolo con una bustina didel valore di 2mila e 500 euro euro una volta immessa sul mercato. Per l’uomo, 45 anni,, sono scattate le manette ed è stato portato in carcere a Montacuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il controllo, casuale da parte dei militari che si trovavano in zona per un pattugliamento ordinario, risale a sabato pomeriggio, lungo la statale 16, nel comune di Loreto. Il, a bordo di una utilitaria, procedeva verso nord quando poco dopo le 14 si è visto abbassare la paletta dei carabinieri fermi con un posto di blocco a lato strada.

