Temptation Island 2024 Filippo Bisciglia in barca fa un gesto mai accaduto prima | Video Witty Tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella sesta puntata diabbiamo visto qualcosa che non era mainella storia del programma che ha coinvolto Giulia e Mirco. I due sono fidanzati da 9 anni e nella scorsa puntata, il giovane aveva rifiutato il falò di confronto anticipato. Subito dopo però Mirco esce dal villaggio per trascorrere qualche giorno con la single Alessia. Giulia vede nel pinnettu le immagini del suo fidanzato e chiede nuovamente di incontrarlo. A quel puntova inper raggiungere Mirco e Alessia e comunica al ragazzo che la sua fidanzata ha chiesto un secondo falò di confronto e se lui non si dovesse presentare, lei abbandonerà il programma. Mentre Giulia parla con il single Bruno, la tentatrice Alessia scoppia in lacrime pensando alla fine della sua conoscenza con Mirco.