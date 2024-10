Taremi polemico: «Iran-Qatar non una rivincita. Non stiamo bene» (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 18 Mehdi Taremi scenderà in campo nella gara tra Iran e Qatar, che vale per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Il calciatore dell’Inter ha rilasciato dichiarazioni piuttosto polemiche ai giornalisti locali. MOMENTO NEGATIVO – Nelle scorse tre partite l’Iran ha segnato molto poco. Due gol all’attivo che sono valse due vittorie, ma un pareggio deludente nell’ultimo match con l’Uzbekistan. La nazionale asiatica è al secondo posto del gruppo A della competizione valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Ha 7 punti e dista una sola lunghezza per ora dalla prima. Taremi, oggi Iran-Qatar e ricordi non piacevoli LA PARTITA ODIERNA – Mehdi Taremi comunque non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi. Inter-news.it - Taremi polemico: «Iran-Qatar non una rivincita. Non stiamo bene» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 18 Mehdiscenderà in campo nella gara tra, che vale per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Il calciatore dell’Inter ha rilasciato dichiarazioni piuttosto polemiche ai giornalisti locali. MOMENTO NEGATIVO – Nelle scorse tre partite l’ha segnato molto poco. Due gol all’attivo che sono valse due vittorie, ma un pareggio deludente nell’ultimo match con l’Uzbekistan. La nazionale asiatica è al secondo posto del gruppo A della competizione valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Ha 7 punti e dista una sola lunghezza per ora dalla prima., oggie ricordi non piacevoli LA PARTITA ODIERNA – Mehdicomunque non è soddisfatto delle prestazioni dei suoi.

