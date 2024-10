Sport in tv oggi (martedì 15 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) oggi, martedì 15 ottobre, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sull’Eurolega di basket con gli impegni dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna. La compagine meneghina affronterà i greci dell’Olimpiakos in un confronto complicato, in cui la compagine allenata da Ettore Messina si aspetta una prova di personalità. Lo stesso discorso può valere per le V nere che tra le mura amiche giocheranno contro lo Zalgiris Kaunas. In primo piano il tennis con i tornei della stagione indoor in corso di svolgimento. Fabio Fognini ad Almaty e Sara Errani a Ningbo impegnati in singolare, mentre ci sarà un doppio inedito formato da Lorenzo Sonego e Luciano Darderi a Stoccolma. Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 15 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024)15, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sull’Eurolega di basket con gli impegni dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna. La compagine meneghina affronterà i greci dell’Olimpiakos in un confronto complicato, in cui la compagine allenata da Ettore Messina si aspetta una prova di personalità. Lo stesso discorso può valere per le V nere che tra le mura amiche giocheranno contro lo Zalgiris Kaunas. In primo piano il tennis con i tornei della stagione indoor in corso di svolgimento. Fabio Fognini ad Almaty e Sara Errani a Ningbo impegnati in singolare, mentre ci sarà un doppio inedito formato da Lorenzo Sonego e Luciano Darderi a Stoccolma.

