Sanità, Giuliano (UGL): “Da nord a sud non si fermano aggressioni sugli operatori. Per la loro sicurezza azioni incisive e rivoluzione culturale” (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano le aggressioni contro il personale sanitario: UGL Salute chiede azioni incisive e maggiore sicurezza negli ospedali “Nonostante l’introduzione dell’arresto in flagranza, anche differita, per chi si rende protagonista di aggressioni nei confronti del personale sanitario gli episodi di violenza non accennano a diminuire. Nel giro di poche ore abbiamo registrato la folle aggressione a Vallo della Lucania dove un infermiere ed un autista di un’ambulanza sono stati selvaggiamente colpiti con un martello da una persona che avevano soccorso. Poi quella avvenuta a Belluno dove un’infermiera è stata minacciata con un coltello e quindi raggiunta da una serie di pugni sferrati da un tossicodipendente a cui era stata negata una dose di metadone. Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Da nord a sud non si fermano aggressioni sugli operatori. Per la loro sicurezza azioni incisive e rivoluzione culturale” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano lecontro il personale sanitario: UGL Salute chiedee maggiorenegli ospedali “Nonostante l’introduzione dell’arresto in flagranza, anche differita, per chi si rende protagonista dinei confronti del personale sanitario gli episodi di violenza non accennano a diminuire. Nel giro di poche ore abbiamo registrato la folle aggressione a Vallo della Lucania dove un infermiere ed un autista di un’ambulanza sono stati selvaggiamente colpiti con un martello da una persona che avevano soccorso. Poi quella avvenuta a Belluno dove un’infermiera è stata minacciata con un coltello e quindi raggiunta da una serie di pugni sferrati da un tossicodipendente a cui era stata negata una dose di metadone.

