Orgoglio pontino, Umberto Scipione punta a vincere i World Soundtrack Awards (Di martedì 15 ottobre 2024) Conto alla rovescia per l’imminente cerimonia che mercoledì 16 ottobre si terrà a Ghent, in Belgio, con cui verranno consegnati i World Soundtrack Awards 2024. A rappresentare l’Italia la colonna sonora originale del film “La Guerra dei Nonni” composta dal Maestro Umberto Scipione, pubblicata su Latinatoday.it - Orgoglio pontino, Umberto Scipione punta a vincere i World Soundtrack Awards Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Conto alla rovescia per l’imminente cerimonia che mercoledì 16 ottobre si terrà a Ghent, in Belgio, con cui verranno consegnati i2024. A rappresentare l’Italia la colonna sonora originale del film “La Guerra dei Nonni” composta dal Maestro, pubblicata su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

World Soundtrack Awards - in nomination l’italiano Umberto Scipione - Ogni anno la World Soundtrack Academy seleziona le migliori Colonne Sonore del mondo realizzate per il Cinema e la Tv per diverse categorie di riconoscimenti, in collaborazione con l’International Film Music Critics Association che raccoglie giornalisti e critici internazionali specializzati nel settore della musica cinematografica e televisiva. (Dailyshowmagazine.com)

World Soundtrack Awards - in nomination l’italiano Umberto Scipione - “Nel mentre raccontavo questa sfida con le mie Musiche affrontavo la ‘mia sfida’: riuscire a cogliere, attraverso le più varie incursioni melodiche, i differenti aspetti presenti in una commedia da quello comico a quello romantico a quello riflessivo se non addirittura di suspense”, conclude Umberto Scipione. (Dailyshowmagazine.com)

La Guerra dei Nonni : Umberto Scipione candidato per la miglior colonna sonora ai World Soundtrack Awards - Fm Records, invece, è leader nel settore musicale per l’audiovisivo, è una società di produzione musicale indipendente fondata a Roma nel 2005. Si iscrive al DAMS di Bologna portando avanti la carriera di musicista, compositore e insegnante. La colonna sonora originale del film La Guerra dei Nonni composta dal Maestro Umberto Scipione e pubblicata su etichetta Fm Records, è stata nominata al ... (Screenworld.it)