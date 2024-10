Metaphor: ReFantazio, 7 dritte per giocare al videogame del momento (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nuovo Rpg di Studio Zero è immenso e offre ai giocatori un'infinità di opzioni diverse. Qui trovate i consigli essenziali per muovere i primi passi Wired.it - Metaphor: ReFantazio, 7 dritte per giocare al videogame del momento Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nuovo Rpg di Studio Zero è immenso e offre ai giocatori un'infinità di opzioni diverse. Qui trovate i consigli essenziali per muovere i primi passi

Metaphor : ReFantazio - un RPG profondo e curato come non se ne vedevano da un pezzo - Ogni giorno, il giocatore deve bilanciare lo sviluppo delle abilità del proprio personaggio, costruire relazioni con i compagni di avventura e prepararsi per le sfide future. Il cuore narrativo di Metaphor: ReFantazio ruota attorno a tematiche forti e strettamente attuali, in particolare l’ineguaglianza sociale. (Esports247.it)

Metaphor : ReFantazio - ATLUS ha pubblicato l’evocativo trailer di lancio con una cover dei Radiohead - Questo trailer è contraddistinto da una durata di circa due minuti, proponendo tutta una serie di sequenze di gameplay e di intermezzo, con l’obiettivo di consentire ai fan di farsi un’idea di quelle che sono le caratteristiche principali del JRPG. . Aggiungiamo inoltre che Digital Foundry ha pubblicato il video di analisi del comparto tecnico del gioco. (Game-experience.it)

Pubblicato il trailer di lancio di Metaphor : ReFantazio - I progressi della demo potranno essere trasferiti nella versione completa del gioco. Controlla il tuo destino, affronta le tue paure e risveglia i magici poteri degli “archetipi” che giacciono sopiti nel tuo cuore. Una demo del Prologo gratuita è ora disponibile su tutte le piattaforme per chi non vede l’ora di iniziare in anticipo le proprie avventure nel Regno Unito di Euchronia. (Nerdpool.it)