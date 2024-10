Quotidiano.net - Meloni, certa che Pd sostenga Fitto, parli con socialisti

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Sapevo già che il gruppo del Pd è favorevole alla Commissione von der Leyen e credo sia favorevole anche al fatto che all'Italia venga riconosciuta una delega importante come quella di Raffaelee la vicepresidenza esecutiva. Sonoche questa sarà la vostra posizione, ma se questa è la vostra posizione, senatore Delrio, credo dobbiate parlare con il vostro gruppo al Parlamento europeo. Perché nelle ultime settimane al Parlamento europeo il gruppo deiha cercato di far spostare l'audizione dicome ultimo dei vicepresidenti, dicendo che non avrebbe accettato che all'Italia fosse riconosciuta la vicepresidenza esecutiva". Lo ha detto la premier Giorgiain sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rivolgendosi ai senatori del Pd.