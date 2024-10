Mega Coppola: il regista di Megalopolis a Roma sovverte anche le regole delle masterclass (Di martedì 15 ottobre 2024) In preapertura di Alice nella città, alla Festa del Cinema di Roma, Francis Ford Coppola conclude la sua vivace presenza italiana con una masterclass piena di sorprese. Comingsoon.it - Mega Coppola: il regista di Megalopolis a Roma sovverte anche le regole delle masterclass Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In preapertura di Alice nella città, alla Festa del Cinema di, Francis Fordconclude la sua vivace presenza italiana con unapiena di sorprese.

Francis Ford Coppola celebrato a Roma per “Megalopolis” - Coppola è tornato dopo anni negli Studi romani, visto che proprio qui ha preparato alcune scene de “Il Padrino Parte III”. E oggi sono qui”. “Megalopolis” sarà al cinema dal prossimo 16 ottobre distribuito in Italia da Eagle Pictures. Durante l’incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera. (Amica.it)

La consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa "Viale Francis Ford Coppola" - un grande omaggio che Roma fa per due giorni al grande regista - “Quando frequentavo la scuola di cinema a Los Angeles ero molto molto povero. Leggi anche › Francis Ford Coppola presenta il film “Megalopolis” a Domenica In La giornata era iniziata a Cinecittà con la consegna della chiave degli Studi e lo svelamento della targa “Viale Francis Ford ... (Iodonna.it)

Francis Ford Coppola a Roma riceve la Lupa capitolina in Campidoglio - L’onorificenza più importante che possa essere insignita dalla città di Roma gli è stata consegnata direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri, che ci ha tenuto a sottolineare l’importanza del legame che unisce il maestro della cinematografia mondiale con l’Italia e la capitale. Tanta emozione al momento della consegna, a cui hanno assistito i ragazzi delle scuole di cinema di Roma, che hanno ... (Lapresse.it)