361magazine.com - Matteo Messina Denaro, scadono i termini di custodia dei suoi uomini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le pene sono state ridotte Sono state ridotte, in appello le pene e sono stati ordinate delle scarcerazioni per scadenza deidicautelare per alcuni fedelissimi diche, nelle prossime ore, torneranno liberi. A deciderlo la corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi. A lasciare il carcere, quindi Nicola Accardo, Paolo Bongiorno, Filippo Dell’Aquila, Angelo Greco, Calogero Guarino, Vincenzo La Cascia, Giuseppe Tilotta, Antonino Triolo, Raffaele Urso e Andrea Valenti. Liberi pure padrini al 41 bis, vicinissimi aovvro Nicola Accardo e Vincenzo La Cascia.