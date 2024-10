ManovraMeloni | non ci sono nuove tasse

Manovra,Meloni:non ci sono nuove tasse (Di martedì 15 ottobre 2024) 23.00 "Oggi, in CdM, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini,le famiglie e il rilancio della nostra Nazione.Come avevamo promesso,non ci saranno nuove tasse per i cittadini.Inoltre,rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori,e 3,5 mld provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro". Così su X la Premier Giorgia Meloni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 23.00 "Oggi, in CdM, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini,le famiglie e il rilancio della nostra Nazione.Come avevamo promesso,non ci sarannoper i cittadini.Inoltre,rendiamo strutturale il taglio dellesui lavoratori,e 3,5 mld provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Con questo Governo, l'Italia guarda al futuro". Così su X la Premier Giorgia Meloni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - dal CdM uno schiaffo alla sinistra che gufa. Niente nuove tasse - "aiuto" dalle banche e più soldi alla Sanità - SPENDING REVIEW - I tagli dell'amministrazione centrale potrebbero raggiungere il 5%, forse verranno esclusi dalla revisione della spesa i Comuni. TAGLIO DEL CUNEO E IRPEF -  Il ddl conferma il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con reddito entro i 35mila euro e la riduzione a tre degli scaglioni Irpef. (Liberoquotidiano.it)

Tajani : “Niente nuove tasse - possibile contributo delle banche di 3-4 miliardi” - . ministro degli Esteri ha comunque sottolineato che tale argomento sarà centrale nella riunione del Consiglio dei ministri di questa sera, dove forse sarà possibile fare maggiore chiarezza L'articolo Tajani: “Niente nuove tasse, possibile contributo delle banche di 3-4 miliardi” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

L’analisi di Patuelli. Rilanciare gli investimenti. Non servono nuove tasse - Preoccupanti sono i costi dell’energia, soprattutto per il gas che venerdì costava quasi 40 euro al mercato di Amsterdam, mentre il petrolio è attorno agli 80 dollari. Patuelli Man mano che ci si inoltra in questo autunno, si chiariscono le prospettive economiche penalizzate dai conflitti in Ucraina, Medio oriente e nel Mar Rosso e dalla recessione in Germania, ma con vari germogli di ... (Quotidiano.net)