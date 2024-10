M4, partenza difficile. La porta si apre nel vuoto perché manca l’ascensore . Protesta dei lavoratori (Di martedì 15 ottobre 2024) Anastasio Il video fa una certa impressione. Si vede una porta bianca sulla quale è stato disegnato un cartello di divieto e, appena sotto, si legge una scritta: "Non aprire, caduta nel vuoto". Tutto in pennarello nero. Chi filma, però, apre la porta ed è allora che si spalanca alla vista una tromba dell’ascensore priva di ascensore, una galleria verticale grigia della quale si fa fatica a vedere il fondo. Una porta a strapiombo sul vuoto. Non è uno scherzo, non è un’illusione ottica. Il video è stato girato nella stazione Sant’Ambrogio della Metropolitana 4 di Milano, la metropolitana inaugurata dal sindaco Giuseppe Sala e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, soltanto sabato, appena tre giorni fa: da 72 ore a questa parte i treni possono percorrere tutta la linea, dall’aeroporto di Linate fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. Ilgiorno.it - M4, partenza difficile. La porta si apre nel vuoto perché manca l’ascensore . Protesta dei lavoratori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Anastasio Il video fa una certa impressione. Si vede unabianca sulla quale è stato disegnato un cartello di divieto e, appena sotto, si legge una scritta: "Non aprire, caduta nel". Tutto in pennarello nero. Chi filma, però,laed è allora che si spalanca alla vista una tromba delpriva di ascensore, una galleria verticale grigia della quale si fa fatica a vedere il fondo. Unaa strapiombo sul. Non è uno scherzo, non è un’illusione ottica. Il video è stato girato nella stazione Sant’Ambrogio della Metropolitana 4 di Milano, la metropolitana inaugurata dal sindaco Giuseppe Sala e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, soltanto sabato, appena tre giorni fa: da 72 ore a questa parte i treni possono percorrere tutta la linea, dall’aeroporto di Linate fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo.

