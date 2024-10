Inter-news.it - L’Inter e la linea verde: stasera 007 a Trieste per un Under 21! – TS

(Di martedì 15 ottobre 2024)continua la sua politica dei giovani italiani. Sul taccuino, oltre a Daniel Maldini che ieri ha esordito con la Nazionale maggiore, pure un difensore dell’21 di Nunziata.emissari interisti a. NEL MIRINO – Largo ai giovani: è questo il diktat in casa Inter da quando, lo scorso 22 maggio, Oaktree ha riscosso il pegno da Steven Zhang prendendosi ufficialmente. Il club nerazzurro continua, infatti, con la sua politica dei giovani italiani. Se in estate, Ausilio e soci hanno seguito insistentemente Giovanni Leoni, 17enne poi andato al Parma, e se tuttora mantengono le antenne dritte su Daniel Maldini e Giorgio Scalvini, non è da menoesse per un difensore promettentissimo dell’21 e dello Spezia in Serie B. Ossia, come riferisce Tuttosport, Nicolò Bertola.