Libano, Idf: "Colpiti 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Paese" (Di martedì 15 ottobre 2024) Non si fermano i combattimenti al confine tra Libano e Israele. L'Aeronautica militare israeliana ha colpito più di 200 obiettivi terroristici di Hezbollah nel sud e nelle profondità del Libano, tra cui cellule terroristiche, postazioni di missili anticarro e lanciatori di missili terra-terra. Lo riporta l'Idf su Telegram. IN AGGIORNAMENTO Idf, intercettati due razzi provenienti da Libano Due razzi provenienti dal Libano sono stati intercettati dall'aviazione militare israeliana. Lo comunica l'Idf su Telegram, a seguito delle sirene di allarme scattate questa mattina nelle aree di Menashe, della baia di Haifa (HaMifratz), di HaAmakim, di Wadi Ara e di HaCarmel. Australia, cittadini lascino Israele L'Australia sta avvisando i suoi cittadini di non recarsi in Israele e sta esortando gli australiani lì a lasciare il Paese.

