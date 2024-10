Ladro acrobata tenta furto in casa di un carabiniere, messo in fuga (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladro acrobata tenta di entrare in casa di un carabiniere, viene messo in fuga insieme ad un complice. E' accaduto sabato sera a Pagani, intorno alle 19,30, in via De Gasperi. Il padrone di casa - esponente delle forze dell'ordine - aveva notato due persone con cappuccio e guanti all'esterno Salernotoday.it - Ladro acrobata tenta furto in casa di un carabiniere, messo in fuga Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di entrare indi un, vieneininsieme ad un complice. E' accaduto sabato sera a Pagani, intorno alle 19,30, in via De Gasperi. Il padrone di- esponente delle forze dell'ordine - aveva notato due persone con cappuccio e guanti all'esterno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa : “Milano è una giungla - il ladro voleva portarmi via il cellulare ma l'ho preso a pugni” - VIDEO - È stato lui stesso a denunciare il fatto i . Il ginnasta cagliaritano ha subito un tentativo di furto del cellulare mentre portava a spasso il suo cane intorno alle 20. Nicola Bartolini, il campione del mondo di ginnastica a corpo libero ai Mondiali del 2021, è stato aggredito sotto casa sua a Milano. (Ilgiornaleditalia.it)

Nicola Bartolini aggredito sotto casa : “Milano città raccapricciante - ma è andata male al povero ladro” - Il ginnasta sardo è stato vittima di un ladro, che ha cercato di rubargli il cellulare. Nicola Bartolini ha poi proseguito: “Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più ... (Oasport.it)

Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa : “Milano è una giungla - il ladro voleva portarmi via il cellulare ma l'ho preso a pugni” - VIDEO - Nicola Bartolini, il campione del mondo di ginnastica a corpo libero ai Mondiali del 2021, è stato aggredito sotto casa sua a Milano. È stato lui stesso a denunciare il fatto i . Il ginnasta cagliaritano ha subito un tentativo di furto del cellulare mentre portava a spasso il suo cane intorno alle 20. (Ilgiornaleditalia.it)