Italia-Israele Di Lorenzo brilla | Due gol e la fascia di capitano una serata indimenticabile

Il capitano del Napoli Di Lorenzo, autore di una doppietta, torna sulla vittoria dell'Italia contro Israele e sul futuro della stessa. In una serata memorabile per il calcio Italiano, Giovanni Di Lorenzo ha brillato nella sfida contro Israele, contribuendo con una doppietta alla vittoria per 4-1 dell'Italia. Il capitano del Napoli, che ha indossato con orgoglio la fascia di capitano della Nazionale vista la presenza di Gianluigi Donnarumma in panchina, ha condiviso le sue emozioni in un'intervista ai microfoni di 'Vivo Azzurro'. "Portare la fascia di capitano della Nazionale è un'emozione indescrivibile. Già era una serata fantastica, ma segnare due gol la rende ancora più speciale. Questa è una serata che porterò con me per tutta la vita", ha dichiarato Di Lorenzo, visibilmente emozionato.

