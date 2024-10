Iltempo.it - Il giorno del cambiamento. Sottocorona: "Piogge abbondantissime", quando e dove

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il maltempo in questo periodo dell'anno arriva spesso da ovest. E c'è proprio una zona di nuvole che interessa la Francia, il Mediterraneo occidentale e il vicino Atlantico, spiega Paolonelle previsioni meteo di martedì 15 ottobre per il Tg La7. Parliamo di situazioni atmosferiche che ancora non coinvolgono direttamente l'Italia ma che "non sono lontane", afferma il meteorologo. Ebbe, cosa ci aspetta pe ri prossimi giorni? "Oggi in realtà non succede molto se non l'arrivo di qualche nuvola, sulle regioni centrali e in Sardegna", e "sulle zone di nord ovest qualche debolissima precipitazione". Un tempo caratterizzato da qualche "incertezza", dunque, ma "sostanzialmente stabile". Mercoledì 16 ottobre "si comincia a vedere il", spiega, soprattutto sulle zone di nord ovest con fenomeni di un certo rilievo tra Piemonte e Valle d'Aosta.