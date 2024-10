I primi 16 migranti in viaggio verso l’Albania, Mattarella: “Accoglienza è attività permanente” (Di martedì 15 ottobre 2024) I 16 immigrati sarebbero tutti uomini non vulnerabili provenienti da Bangladesh ed Egitto, ovvero Paesi ritenuti sicuri; il loro arrivo ha però scatenato un'ondata di polemiche che hanno ricordato i vari dubbi esistenti sulle strutture costruite dall'Italia al di fuori dell'Ue per contenere il fenomeno migratorio L'articolo I primi 16 migranti in viaggio verso l’Albania, Mattarella: “Accoglienza è attività permanente” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - I primi 16 migranti in viaggio verso l’Albania, Mattarella: “Accoglienza è attività permanente” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I 16 immigrati sarebbero tutti uomini non vulnerabili provenienti da Bangladesh ed Egitto, ovvero Paesi ritenuti sicuri; il loro arrivo ha però scatenato un'ondata di polemiche che hanno ricordato i vari dubbi esistenti sulle strutture costruite dall'Italia al di fuori dell'Ue per contenere il fenomeno migratorio L'articolo I16in: “” proviene da Il Difforme.

