Gli Eni Award per studi su Ccs celle solari e chimica

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una tecnologia innovativa per la cattura del carbonio,ad alta efficienza ed un sistema per compiere processi chimici senza usare metalli pesanti tossici. Sono le ricerche per le quali sono stati assegnati oggi al Quirinale gli Eni2024, i premi annuali del gruppo dedicati alla ricerca in campo energetico a ambientale. I ricercatori sono stati premiati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del presidente dell'Eni, Giuseppe Zafarana, e dell'amministratore delegato, Claudio Descalzi. Il francese Marc Fontecave del College de France ha sviluppato catalizzatori che usano il carbonio catturato da fabbriche, centrali o dall'atmosfera, per preparare prodotti industriali.