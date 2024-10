Lanazione.it - Gli archeologi scoprono un tesoro: affiora una corte regia longobarda

(Di martedì 15 ottobre 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 15 ottobre 2024 – In Italia si contano sulle dita di una mano. In Toscana al momento c’è una solaattestata e scavata. Ed è a Montelupo Fiorentino. Sotto la terra, un. Nascosto, immaginato e finalmente riportato alla luce. L’indizio, il principale, era un documento storico risalente al 937 d.C. nel quale si parlava di un’anticaappartenuta a re Ugo nell’area intorno alla chiesa dei Santi Quirico e Lucia. Non è stato un gioco per l’equipe dell’Università di Pisa affiancata dal Gruppoco di Montelupo e dalla cooperativa Ichnos, ma come in una vera caccia all’obiettivo era uno soltanto: verificare che l’indizio portasse al risultato. Ed eccolo qua. Un’area ricca di segreti sepolti sotto il suolo montelupino.