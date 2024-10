Giugliano può essere la stagione giusta per sognare? (Di martedì 15 ottobre 2024) L’inizio di campionato ha visto il Giugliano di Valerio Bertotto assoluto protagonista nel girone C di Serie C, con 17 punti in 9 gare il Giugliano al momento è al terzo posto in classifica a pari merito con il Catania tra i favoriti alla vigilia per la vittoria del campionato e il sorprendente Monopoli e L'articolo Giugliano può essere la stagione giusta per sognare? Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano può essere la stagione giusta per sognare? Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’inizio di campionato ha visto ildi Valerio Bertotto assoluto protagonista nel girone C di Serie C, con 17 punti in 9 gare ilal momento è al terzo posto in classifica a pari merito con il Catania tra i favoriti alla vigilia per la vittoria del campionato e il sorprendente Monopoli e L'articolopuòlaper? Teleclubitalia.

Giugliano - chili di droga pronti per essere venduti : 3 arresti - . Giugliano, chili di droga pronti per essere venduti: 3 arresti A finire in manette Carmine Basile, giuglianese 45 […] L'articolo Giugliano, chili di droga pronti per essere venduti: 3 arresti sembra essere il primo su Teleclubitalia. Droga, armi e munizioni: è quanto hanno scoperto i Carabinieri di Giugliano durante un’operazione anti droga che ha portato all’arresto 3 uomini per concorso ... (Teleclubitalia.it)

Manuela Giugliano è la prima calciatrice italiana ad essere candidata al Pallone d’oro da quando nel 2018 viene assegnato alle donne - Si tratta della prima italiana da quando viene assegnato anche alle atlete, nel 2018. . La capitana della Roma e della Nazionale Manuela Giugliano è tra le 30 finaliste al Pallone d’oro femminile. Chi è e come mai quando esulta fa il gesto della “Dybala mask”? Leggi anche › Chi è Manuela Giugliano, la prima calciatrice ... (Iodonna.it)

Giugliano - Dalla Chiesa (FI) : “Non si può essere in balìa dei rom per anni” - Adesso dicono che forse a settembre li spostano a 100 metri dal terreno del signor Micillo. Tutto questo avviene in Italia, avviene a Giugliano in Campania, dove c’è il Governatore De Luca. Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), vice presidente dei deputati azzurri, ospite a Quarta Repubblica su Rete 4. Di cosa, chi hanno paura? Il signor Micillo ha fatto civilmente le sue rimostranze al Sindaco, al ... (Anteprima24.it)