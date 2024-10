Garzoni (Lum): “Pensare in modo aperto alla storia guardando al futuro” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il rettore dell'ateneo, 'metodo scientifico nasce nelle università' "L'obiettivo di oggi è Pensare in modo aperto ai cambiamenti in atto, anche a partire dalla storia e guardando al futuro". Sono le parole di Antonello Garzoni, rettore dell'università Lum 'Giuseppe Degennaro', a margine del convegno di presentazione del libro 'storia della medicina e dell'odontoiatria' di Michele Sbircialanotizia.it - Garzoni (Lum): “Pensare in modo aperto alla storia guardando al futuro” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il rettore dell'ateneo, 'metodo scientifico nasce nelle università' "L'obiettivo di oggi èinai cambiamenti in atto, anche a partire dal". Sono le parole di Antonello, rettore dell'università Lum 'Giuseppe Degennaro', a margine del convegno di presentazione del libro 'della medicina e dell'odontoiatria' di Michele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni, dovrei essere in Libano venerdì - (ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Io dovrei essere in Libano venerdì". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera, in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio eur ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Rimandato a casa dall’ospedale, il sindaco di Corsano muore poco dopo: aperta un’indagine - Era stato visitato nel pronto soccorso dell’ ospedale di Tricase per un dolore sospetto al petto e poi rimandato a casa, dove è morto alcune ore dopo a causa di un infarto mentre era a letto accanto a ... (ilfattoquotidiano.it)

Orari Formula 1, Gp degli Stati Uniti 2024 a Austin: dove e quando vedere Sprint, qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Dopo quasi un mese di pausa torna la Formula 1. Dopo l’ultimo Gran Premio disputato a Singapore si riparte da Austin, negli Stati Uniti. Lando Norris e la McLaren sono a caccia di un altro successo pe ... (ilfattoquotidiano.it)