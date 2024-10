Fiumicino, al via il restyling della Darsena: ecco come sarà (Di martedì 15 ottobre 2024) Fiumicino, 15 ottobre 2024 – La Darsena avrà un nuovo look: al via i lavori di riassetto e quelli di collegamento della ciclabilità tra il Lungomare della Salute e Via del Faro. Il progetto “Abbiamo atteso la fine dell’estate per non creare disagi ai cittadini ed alle attività commerciali. Ora procederemo con il primo grande intervento della nostra amministrazione. – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Per la funzionalità ed il decoro di uno dei luoghi più caratteristici e centrali della città, abbiamo modificato il progetto iniziale invertendo gli spazi tra la passeggiata ed il parcheggio. La variante prevede lo sviluppo dell’area pedonale dalla parte del centro abitato e sul lato banchina la realizzazione della strada. I parcheggi auto saranno due, a spina, lungo la carreggiata centrale; previste postazioni anche per le auto elettriche. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Laavrà un nuovo look: al via i lavori di riassetto e quelli di collegamentociclabilità tra il LungomareSalute e Via del Faro. Il progetto “Abbiamo atteso la fine dell’estate per non creare disagi ai cittadini ed alle attività commerciali. Ora procederemo con il primo grande interventonostra amministrazione. – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Per la funzionalità ed il decoro di uno dei luoghi più caratteristici e centralicittà, abbiamo modificato il progetto iniziale invertendo gli spazi tra la passeggiata ed il parcheggio. La variante prevede lo sviluppo dell’area pedonale dalla parte del centro abitato e sul lato banchina la realizzazionestrada. I parcheggi auto saranno due, a spina, lungo la carreggiata centrale; previste postazioni anche per le auto elettriche.

